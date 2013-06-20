Правозахисники заступилися за арештованих через суддю міліціонерів

Низка правозахисних організацій вимагають від прокуратури та суду переглянути рішення про арешт трьох харківських міліціонерів, які 12 червня в місцевому ресторані затримували суддю одного з районних судів Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому зверненні правозахисних організацій, розміщеному на сайті Харківського інституту соціальних досліджень.

Правозахисники наголошують, що арешт працівників міліції у СІЗО не є обґрунтованою мірою.

«Вони не становлять суспільної небезпеки і, вочевидь, у цій ситуації діяли у суспільних інтересах задля забезпечення громадського порядку. Працівники міліції, яким довіряли зброю для захисту громадського порядку, в одну мить, без жодного суттєвого розслідування, перетворилися на людей, від яких суспільство має відгородитися ґратами. Ми нагадуємо, що тримання під вартою є виключним запобіжним заходом, який має застосовуватися лише у випадку, якщо жоден інший захід не здатен забезпечити потреби правосуддя», - зазначається у зверненні.

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Правозахисники розцінили «поспіх у взятті під варту працівників міліції» як показові дії, що демонструють співробітникам міліції та «всьому українському суспільству наявність касти «недоторканних».

«Це створює небезпечний прецедент, який не тільки негативно впливає на сприйняття ролі суду та прокуратури у суспільстві, але і підриває довіру до законослухняної поведінки в цілому», - зазначають правозахисники.

«Ми звертаємося до органів прокуратури та суду України з вимогою якнайшвидше переглянути рішення про поміщення працівників міліції під варту й забезпечити відкритий та справедливий розгляд цієї справи», - підсумовують автори звернення.

Документ підписали Харківський інститут соціальних досліджень (ХІСД), Асоціація незалежних моніторів місць несвободи (АНМ), Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ), Асоціація українських моніторів дотримання прав людини (АУМДПЛ), Харківська правозахисна група (ХПГ), Центр інформації про права людини (ЦІПЛ), Центр Громадянських Свобод (ЦГС), ГО «Молодіжна альтернатива» («МАРТ»), Донецька обласна правозахисна громадська організація «Центр моніторингу захисту прав людини», Донецька обласна правозахисна громадська організація "Центр захисту прав людини «Діке», Кримський правозахисний центр «Дія».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Департамент Державної служби охорони при МВС України поінформував, що у Харкові заарештовано співробітників Держслужби охорони, які намагалися припинити хуліганські дії відвідувача кафе, яким виявився суддя.

Зокрема, за даними ДСО, міліціонери, які приїхали 12 червня о 00.24 за викликом у кафе, побачили, як невідомий громадянин зі слідами крові на обличчі, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, вдарив охоронця кафе.

«Після неодноразово висловлених вимог припинити протиправні дії працівники міліції попередили правопорушника про можливість застосування засобів фізичного впливу та спеціальних засобів. Однак той кинувся до одного з міліціонерів й намагався відібрати у нього табельну вогнепальну зброю АКС-74У, викрикуючи при цьому, що зараз всіх перестріляє», - повідомили у Департаменті Держслужби охорони.

Працівники міліції застосували стосовно правопорушника засоби фізичного впливу та наручники. Після вказаних дій затриманий представився суддею одного з районних судів Харкова, пізніше ця інформація підтвердилася.

13 червня за ініціативи органів прокуратури, на підставі рішення суду, трьох міліціонерів Державної служби охорони було заарештовано.

13 червня перший заступник прокурора Харківської області Володимир Суходубов на брифінгу висловив переконання, що затримані працівники Державної служби охорони під час конфлікту у ресторані неправомірно застосували міри фізичного впливу та спецзасоби стосовно судді одного з районних судів Харкова.