Генералу НАТО сподобалось у Міжнародному центрі на Львівщині

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, про це Бен Ходжес заявив під час відвідин Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Яворівському районі Львівської області.

Зокрема, генерал-лейтенант ознайомився з інфраструктурою та навчально-матеріальною базою Міжнародного центру миротворчості та безпеки, організацією та порядком проведення навчання “Репід Трайдент”, а також відвідав окремі навчальні ділянки. Військовослужбовці різних контингентів продемонстрували практичні елементи дій у відповідності до сценарію навчання. Під час огляду Бен Ходжес поспілкувався з солдатами та офіцерами різних країн та оцінив можливості озброєння та військової техніки українських підрозділів. Зокрема, схвальні відгуки високоповажного гостя здобув бронетранспортер Сухопутних військ ЗС України – БТР-80.

Генерал-лейтенанту було представлено дії розвідувального взводу 95-ї окремої аеромобільної бригади під час десантування парашутним способом з вертольоту Мі-8 на визначену ділянку приземлення. Також, військовими вертолітниками 16-ї окремої бригади армійської авіації 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України було проведено практичну фазу тренування медичної евакуації пошуково-рятувальною групою із застосуванням лебідки. На інших навчальних ділянках для високого гостя було організовано презентацію лазерної системи імітації тактичних дій MILES, яка використовується у процесі бойової підготовки українськими військовими. Вітчизняні інструктори також продемонстрували способи протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв.

Під час брифінгу командувач Сухопутного компоненту Збройних сил НАТО зауважив, що він «побачив достатньо для того, щоб висловити високу оцінку зробленій роботі і можливостям Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Із впевненістю можу сказати, що це міжнародне навчання є яскравим прикладом успішної співпраці військовослужбовців багатьох країн».

Він висловив переконання, що у майбутньому країни, які беруть участь у міжнародній програмі “Партнерство заради миру”, візьмуть участь у багатосторонніх навчаннях, що відбуватимуться одночасно на різних полігонах різних країн. Один з сегментів таких навчань, на думку командувача Сухопутного компоненту Збройних сил НАТО, може прийняти і провести саме Міжнародний центр миротворчості та безпеки.

За інформацією МОУ, українсько-американські тактичні навчання серії “Репід Трайдент” відбуваються на території нашої держави з 2006 року. Головною метою їх проведення є підготовка підрозділів до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Цього року у навчанні “Репід Трайдент-2013” беруть участь більше 1300 військовослужбовців з 16 країн, зокрема України, США, Румунії, Канади, Болгарії, Швеції, Грузії, Азербайджану, Республіки Молдови, Сербії, Польщі, Норвегії, Великої Британії, Вірменії, Данії та Німеччини.

До заходу залучено більше 800 одиниць озброєння та майже 170 військових автомобілів і бойових машин. Окрім того, для відпрацювання аеромобільної операції та елементів евакуації поранених із поля бою задіяні 4 вертольоти Мі-8 та військово-транспортний літак АН-26 від Збройних Сил України, німецький транспортний літак С-160.