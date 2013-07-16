«Укроборонпром» обіцяє суднобудівельникам погасити борги

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, сьогодні голова облдержадміністрації Микола Круглов зустрівся з керівництвом і профспілковими лідерами ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» і поінформував їх про результати зустрічі з генеральним директором державного концерну «Укроборонпром» Громовим, який побував у Миколаєві 12 липня.

Під час зустрічі Круглов і Громов обговорювали ситуації на підприємствах оборонно-промислового комплексу Миколаївської області. Зокрема, була досягнуто домовленості про погашення заборгованості із заробітної плати ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» не пізніше кінця серпня нинішнього року (станом на 12 липня сума боргу працівникам заводу становила більш як 17 млн. грн).

Після погашення заборгованості із заробітної плати буде проведена реструктуризація підприємства із збереженням суднобудівного профілю (як основного виду діяльності) і відповідного устаткування, зокрема, стапелів. У зв'язку із зменшенням виробничої програми підприємства буде також оптимізована кількість персоналу.

Громов поінформував Круглова щодо переговорів з іноземними замовниками, які ведуться державним концерном для завантаження виробництва на цьому заводі. При цьому територія підприємства, розташована на лівому березі, буде відкрита для інвестиційних проектів.

До кінця поточного тижня керівництво ДК «Укроборонпром» планує провести в Києві зустріч з директором ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» Володимиром Берком і головою профспілкового комітету підприємства Миколою Головченком.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2012 року в Миколаєві працівники «Суднобудівного заводу імені 61 комунара» зібралися на стихійний мітинг і вимагали виплатити їм заборгованість із зарплати.

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3 вересня 2012 року Кабінет міністрів перерозподілив кошти державного бюджету, передавши Міністерству оборони 100 млн. грн на виплату боргів із зарплати працівникам підприємств оборонно-промислового комплексу, зокрема і на погашення заборгованості перед працівниками «Суднобудівного заводу імені 61 комунара».

22 квітня працівники заводу заявили про намір організувати акції протесту, якщо до кінця квітня Держконцерн «Укроборонпром» не погасить заборгованість із зарплати.

За словами голови профкому заводу Миколи Головченка, загальна сума боргу на квітень становила 15 млн. грн, з яких 4,2 млн. грн, — це борги перед звільненими із заводу. Така сума нагромадилася з 2009 року. Нині на заводі працює 1100 людей. Повного завантаження немає, завод працює три дні на тиждень.

18 червня прокуратура Південного регіону України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері повідомила, що з вини керівництва Миколаївського суднобудівного заводу імені 61-го комунара навмисно, за наявності можливостей, не виплачено зарплату на суму більш як 6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Суднобудівний завод імені 61 комунара" розташоване в місті Миколаєві на берегах річки Інгул.

Загальна площа підприємства становить 1414,5 тис. кв. м, площа забудови - 476,5 тис. кв. м. Виробничі потужності підприємства сконцентровані в 286 промислових будівлях і 165 промислових спорудах.

Технологічні та організаційні можливості заводу дають змогу будувати судна всіх типів з вагою корпусу до 28 тис. тонн. Будівництво корпусів суден здійснюється на трьох стапельних місцях, при цьому одночасно здійснюється установка і монтаж частини устаткування і механізмів.