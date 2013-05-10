Борг суднобудівельникам знову "завис"

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова профкому підприємства Микола Головченко.

«На сьогодні нам виплатили лише 1,2 млн. грн. Це плата за утримання крейсера «Україна» за два місяці – січень і лютий. Загальна заборгованість - майже 14 млн. грн – зберігається», - сказав він.

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Таким чином, виплачено лише невелику частину загальної заборгованості, а щодо решти суми, то «у генерального директора концерну «Укроборонпром» С.В. Громова це не вийшло», - зазначив Головченко.

За словами голови профкому, зараз всі надії суднобудівники покладають на зустріч з директором заводу ім. 61-го комунара – Володимиром Берком, заплановану на вівторок, 14 травня. На ній передбачається обговорити не лише чіткі терміни погашення заборгованості, а й надзвичайно гостре питання - завантаження підприємства замовленнями. Тому про акції протесту, за словами Головченка, поки що не йдеться.

«Із завантаженням є зрушення, але незначні, - зазначив профспілковий лідер. – Зараз все залежить від директора нашого заводу. У нас є напрацювання з судноремонту військових замовлень, але рішення повинен приймати Берко».

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2012 року в Миколаєві працівники «Суднобудівного заводу імені 61 комунара» зібралися на стихійний мітинг і вимагали виплатити їм заборгованість з зарплати.

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Того дня місто відвідав прем'єр-міністр Микола Азаров, який поспілкувався з робітниками і пообіцяв, що борг із зарплати буде виплачено.

Торік, за даними профкому, заборгованість досягала 30 млн. грн. Після звернення до М.Азарова, виплатили 21 млн. грн. На даний час борг становить 15 млн. грн, з яких 4,2 млн. грн, — це борги перед звільненими із заводу з 2009 року. На даний час на заводі працює 1100 осіб. Повного завантаження немає, завод працює три дні на тиждень.

Наприкінці квітня робітники підприємства заявили, що мають намір організувати акції протесту, якщо до кінця травня ДержКонцерн «Укроборонпром» не погасить заборгованість із зарплати.