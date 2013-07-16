Чутки про дефолт у Росії безпідставні - голова Сбербанку

Про це сказав журналістам у вівторок голова Сбербанку Росії Герман Греф під час робочої поїздки до Хабаровська, передає РІА Новости.

"Дефолту точно не варто боятися, тому що я не уявляю, як можна оголосити дефолт. У Росії одна з найкращих у світі серед усіх країн макроекономічних ситуацій. Наш державний борг нижчий 10% від ВВП, у низці європейських країн - понад 100%. Тому нам оголосити дефолт - це неймовірна ситуація", - сказав Греф.

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Він повідомив, що Центральний банк проводить політику плаваючого курсу, тому не виключені коливання курсу рубля до іноземної валюти.

"Золотовалютні резерви Центрального банку понад півтрильйона доларів, цих ресурсів вистачить, щоб відбити будь-які спекулятивні атаки, якщо такі будуть. Тому курсу рубля нічого не загрожує точно. Але він плаваючий. Можливо, буде трошки опускатися або підніматися", - сказав голова Сбербанку.

Разом з тим він зазначив, що в економіці не виключено загострення кризових явищ, що пов'язано, в тому числі, і з погіршенням економічної ситуації в Китаї. "Можливий рецидив кризових явищ. Важка ситуація в економіці Китаю - падає за зростанням, складна ситуація у фінансовому секторі в Китаї. Можливе погіршення ситуації, але я б не став чекати провалів", - сказав Греф.