У разі дефолту американські авіаносці повернуться до портів США

Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів американських збройних сил генерал Мартін Демпсі.

Автоматичний секвестр бюджету - скорочення витрат на 1,2 трильйона доларів, порівну розподілене між військовою і цивільною сферами - почнеться в США з початку березня 2013 року в разі, якщо адміністрація США і конгрес не домовляться про способи скорочення бюджетного дефіциту.

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"Якщо почнуться скорочення, то ми виведемо (із зон розташування) авіаносці, повернемо кораблі в порти, а також на короткий час припинимо навчання", - цитує РІА "Новости". Разом з тим, за словами М.Демпсі, рівень боєготовності збройних сил США не буде знижений і військові зроблять все, щоб армія, авіація і флот змогли при необхідності вирішувати будь-які бойові завдання і забезпечувати безпеку країни.

Раніше глава Пентагону Леон Панетта заявив, що його відомство готується до можливого початку секвестру і розробляє проект по скороченню і відправці в неоплачувані відпустки близько 800 тисяч цивільних службовців.