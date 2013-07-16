На Львівщині перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі
Внаслідок ДТП травми отримали дві пасажирки, одна з яких росіянка.
Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, ДТП сталася поблизу міста Городка. На об’їзній автодорозі «Львів-Шегині» водій маршрутного автобусу «Еталон» сполученням "Старява – Львів”, в якому перебувало 13 пасажирів, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та перекинувся на бік.
Внаслідок ДТП отримали травми різного ступеня важкості дві пасажирки автобусу: 54-річна жителька міста Мостиська та її 58-річна сестра - громадянка Росії.
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Постраждалих госпіталізовано до травматологічного відділення Городоцької центральної районної лікарні.
Обставини та причини події – з’ясовуються.