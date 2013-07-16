У Маріуполі затримали водія, який на смерть збив немовля у візку і втік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, вдень 15 липня співробітники Державтоінспекції виявили залишений автомобіль в лісосмузі неподалік від місця події, а ввечері того ж дня було встановлено місце перебування самого водія.

Хлопець переховувався в приміщенні покинутої ферми, яка також розташована в цьому населеному пункті. Співробітники ДАІ затримали водія та доставили його до слідчого для проведення слідчих дій.

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За словами старшого слідчого слідчого управління МВС України в Донецькій області Захара Омельченка, в даний час відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Проте це лише попередня кваліфікація, остаточну правову оцінку діям водія буде дано після проведення повного комплексу слідчих заходів, пояснив Омельченко.

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці), за що загрожує до 8 років позбавлення волі.

Кажучи про особу фігуранта, правоохоронець відзначив, що це 23-річний місцевий житель селища Талаківка, який 5 разів притягувався до адміністративної відповідальності за різні порушення Правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня о 23.45 до міліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Талаківка Іллічівського району на перетині вулиць 40 років Жовтня і Суворова невідомий автомобіль на великій швидкості збив дитячий візок, в якому була 9-місячна дитина. Бригадою швидкої допомоги малюка було доставлено до амбулаторії Талаківки, де він від одержаних травм помер.

Встановити транспортний засіб було складно, оскільки мати загиблої дівчинки перебувала в шоковому стані й не могла розповісти про події. На місці події було виявлено лише розсип скла і бічне дзеркало. Але після встановлення очевидців аварії вдалося з'ясувати марку автомобіля й особу водія.