Експерт каже, що Нафтогазу слід знайти ще $2 млрд, щоб провести закачку у ПСГ

Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» для здійснення закачування природного газу в підземні сховища для гарантування власного споживання і транзиту до Європи в зимовий період необхідно знайти мінімум 2 млрд дол.

Про це УНІАН повідомив старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.

«До початку опалювального сезону Україні треба буде закачати як мінімум 8 млрд куб. м газу, щоб довести його обсяг у сховищах до 15 млрд. При поточному рівні цін, це близько 3,2 млрд доларів. У «Нафтогазу» зараз є 1 млрд доларів, одержаний від «Газпрому» у вигляді передоплати. Решта 2 млрд треба буде шукати з інших джерел», - повідомив експерт.

На тему: Газпром дасть Нафтогазу $1 мільярд авансу за транзит

Також він відзначив, що 15 млрд у сховищах — це мінімальний рівень, який дає «маленький» простір для маневру в разі різкого падіння температури взимку в Європі та Україні.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра енергетики і вугільної промисловості Сергія Чеха, Україна вже приступила до закачування газу в підземні сховища для гарантування власного споживання і транзиту до Європи в зимовий період.

Україна до початку опалювального сезону планує закачати в підземні газові сховища не менш як 14-16 млрд кубометрів газу.

Водночас у «Газпромі» заявляють, що в українських ПСГ до початку осінньо-зимового сезону має бути більш як 19 млрд кубометрів газу для забезпечення транзиту до ЄС.

У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що 14 мільярдів кубометрів – це той ресурс, який дозволяє безболісно транспортувати і забезпечувати технологічний режим транспортування природного газу в ЄС.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.