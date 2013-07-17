"Батьківщина": міліція розслідує закупівлю ліків за завищеними цінами

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це йдеться у відповіді МВС на депутатське звернення заступника голови партії «Батьківщина», народного депутата Павла Петренка.

У документі зазначено, що Печерське районне управління ГУ МВС України в м. Києві розпочало досудове розслідування в кримінальному провадженні фактів неправомірних дій службовців МОЗ при закупівлі лікарських засобів «Золдрія», «Ондансетрон» і «Депо-провера» за завищеними цінами. Зокрема, посадовцям інкримінують зловживання владою та службовим становищем.

У відповіді також наголошується, що Головне слідче управління МВС взяло хід цього досудового розслідування на особистий контроль та зобов’язало керівництво Печерського райуправління МВС ужити вичерпних заходів для повного та неупередженого дослідження всіх обставин.