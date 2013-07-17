У Горлівці голова житлокоопу відібрав квартиру в 6-річної сироти

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, в житлово-будівельному кооперативі Горлівки було проведено перевірку, за результатами якої встановлено, що посадовцем цієї установи внесено неправдиві відомості в довідку, надану приватному нотаріусові під час укладання договору купівлі-продажу квартири.

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Проте було встановлено, що право власності на це житло рішенням виконкому Горлівської міської ради було збережене за малолітньою дитиною 2006 року народження, мати якої померла восени минулого року. Знаючи про це, покупець під час укладання угоди одержав від голови житлового кооперативу довідку, що в квартирі ніхто не проживає і не зареєстрований, і на підставі цього здійснив угоду.

За словами старшого прокурора прокуратури Горлівки Ірини Мозгової, за результатами перевірки відкрито кримінальне провадження за ст. 366 ч. 1 (службове підроблення).

«Рішенням суду договір купівлі-продажу визнано недійсним. Зараз обвинувальний акт щодо голови житлово-будівельного кооперативу із згодою про визнання вини направлено до Микитівського районного суду, - сказала прокурор.