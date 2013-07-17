Узбекистан припинив подачу газу Киргизстану через борги

За його словами, подача газу "Узтрансгазом" була припинена вночі в середу. "Причини не знаємо - не можемо додзвонитися до" Узтрансгазом ". Я сам не розумію, чому відключили", - сказав він.

Глава киргизького газового відомства визнав, що Киргизстан має борг перед узбецькими постачальниками в розмірі 88 тисяч доларів, але це сума не критична. "Взимку борг був більше, але спасибі, що взимку південь не відключали", - зазначив він, передає РІА Новости. За словами Кулмурзаева, зараз без газу залишаються такі великі міста, як південна столиця республіки місто Ош, Хайдаркан і Кадамжай. У Джалал-Абаді за даними на ранок середи газ є. Минулого тижня уряд РФ схвалив проект угоди, згідно з яким всі активи національного газового оператора "Киргизгаз", в тому числі газопроводи, газорозподільні станції, підземні сховища палива і т.д. будуть передані ВАТ "Газпром" за один долар.

Киргизстан гарантує виключне право компанії на імпорт природного газу в країну, захист інвестицій "Газпрому" і його дочірніх товариств від експропріації та націоналізації. У свою чергу російська сторона гарантує вкладення інвестицій в модернізацію та реконструкцію газової інфраструктури, що належить компанії, в розмірі не менше 20 мільярдів рублів протягом п'яти років.