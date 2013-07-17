У Донецькому аеропорту годинник пасажира спричинив переполох

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, під час оформлення рейсу літака сполученням «Донецьк-Шеремєтьєво» на речі одного з пасажирів спрацювала система радіаційного контролю «Янтар». У ході перевірки багажу громадянина Росії оглядовою групою був виявлений годинник, рівень гамма випромінювання якого перевищував допустиму норму майже у 13 разів. Про даний факт прикордонники негайно оповістили екологічну службу. Зі слів чоловіка, годинник, який застосовується у військовій техніці, він придбав у Донецьку на «блошиному» ринку для власної колекції.

За інформацією Держприкордонслужби, на сьогодні 41 пункт пропуску для перетину державного кордону облаштований стаціонарними та мобільними комплексами для виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів «Янтар». До кінця 2015 року передбачається встановити їх ще у 29 пунктах пропуску.

Зазначається, що використання даного обладнання неодноразово вже давало позитивний результат. Так, нещодавно в аеропорту «Сімферополь» відбулось спрацювання системи «Янтар» на корабельний годинник, у якому рівень випромінювання перевищував допустиму норму в 100 разів.