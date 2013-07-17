Кабмін затвердив фінплан Нафтогазу на 2013 рік із дефіцитом 18 млрд

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Ми прийняли в цілому, але там є ще деякі питання, пов'язані з оподаткуванням. Загалом дефіцит ми серйозно припинили. Десь близько 18 млрд грн буде дефіцит», - сказав Ставицький.

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При цьому він зазначив, що з урахуванням усіх фінансових показників за підсумками року, компанія може розраховувати на прибуток.

«З урахуванням взагалі всіх показників, то так», - сказав Ставицький, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати, що за підсумками року компанія буде прибутковою.

Як повідомляв раніше УНІАН, компанія «Нафтогаз України» у 2012 році отримала чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн.

Кабінет міністрів України з кінця квітня 2013 року робив спроби затвердити фінансовий план «Нафтогазу України», проте остаточного рішення прийняти не міг.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.