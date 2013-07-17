Кабмін затвердив фінплан Нафтогазу на 2013 рік із дефіцитом 18 млрд
Кабінет міністрів затвердив фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 2013 рік із дефіцитом 18 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.
«Ми прийняли в цілому, але там є ще деякі питання, пов'язані з оподаткуванням. Загалом дефіцит ми серйозно припинили. Десь близько 18 млрд грн буде дефіцит», - сказав Ставицький.
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При цьому він зазначив, що з урахуванням усіх фінансових показників за підсумками року, компанія може розраховувати на прибуток.
«З урахуванням взагалі всіх показників, то так», - сказав Ставицький, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати, що за підсумками року компанія буде прибутковою.
Як повідомляв раніше УНІАН, компанія «Нафтогаз України» у 2012 році отримала чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн.
Кабінет міністрів України з кінця квітня 2013 року робив спроби затвердити фінансовий план «Нафтогазу України», проте остаточного рішення прийняти не міг.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.