В Одесі затримали шахрайку, яка видурила 4,5 мільйона

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, співробітники кримінального розшуку Приморського райвідділу Одеси затримали жінку, підозрювану в шахрайстві.

«Першими до міліції звернулася подружня пара. В заяві вони зазначили, що громадянка, ввійшовши в довіру, позичила у них понад 130 тис. доларів — під відсотки і борг не повертає. Як повідомили заявники, вона всіляко уникає зустрічей і ухиляється від своїх зобов'язань», - розповіли у відділі.

Аналогічні скарги надійшли ще від 10 громадян. Однією з потерпілих виявилася 50-річна жителька Миколаївської області. Вона розповіла, що знайома примусила її 5 разів узяти в різних банках Одеси споживчі кредити на загальну суму 50 тис. грн. Приятелька обіцяла не лише повернути гроші банку, а й віддячити кредиторові за вказані послуги.

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«Встановлено, що підозрювана входила в довіру й обіцяла значні відсотки за користування готівкою, після чого заволодівала грошима громадян. Зловмисниця переконувала людей, що в неї стабільний матеріальний стан, і вона поверне гроші з великими дивідендами», - повідомили в міліції.

У відділі додали, що зловмисниця спробувала переховуватися від слідства, її оголосили в міжрегіональний розшук. Незабаром місцезнаходження фігурантки встановили.

За підозрою в скоєнні протиправних дій правоохоронцями минулого тижня затримано 51-річну одеситку, яка займається підприємницькою діяльністю.

Підозрювану в шахрайстві доставлено до слідчого для допиту в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

За таке діяння передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.