American Express припиняє продаж чеків на території України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку «Хрещатик».

Згідно з повідомленням, відповідно до цього рішення платіжної системи, банк «Хрещатик» із 1 серпня припиняє продаж дорожніх чеків American Express, номінованих в євро і доларах США. Водночас, як повідомив банк, такі зміни не стосуються придбання дорожніх чеків банком, і банк продовжує приймати зазначені чеки, номіновані в євро, на інкасо, в звичайному режимі та за діючими тарифами.

Довідка УНІАН. Дорожні чеки American Express є платіжними документами, що надають власнику чека такі переваги, як безпека і збереження коштів, простота у використанні та необмежений термін дії. Обмін чеків на готівку здійснюється за більш вигідним курсом, ніж готівковий обмін. Основною перевагою чеків є можливість відшкодування їх номінальної вартості у разі втрати впродовж 24 годин. Чеки приймаються до оплати за товари і послуги в більшості країн світу і користуються популярністю у клієнтів банків під час зарубіжних поїздок.

Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи великих банків.

На 1 січня акціонерами банку були компанія «КФ «Укрфінком» (37,4427% акцій банку), Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (24,9397%), компанія «Маркет Інвест Груп» (21,0320%).