American Express припиняє продаж чеків на території України
Міжнародна платіжна система American Express Travel Related Services Co, Inс припиняє постачання дорожніх чеків для продажу на ринку України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку «Хрещатик».
Згідно з повідомленням, відповідно до цього рішення платіжної системи, банк «Хрещатик» із 1 серпня припиняє продаж дорожніх чеків American Express, номінованих в євро і доларах США. Водночас, як повідомив банк, такі зміни не стосуються придбання дорожніх чеків банком, і банк продовжує приймати зазначені чеки, номіновані в євро, на інкасо, в звичайному режимі та за діючими тарифами.
Довідка УНІАН. Дорожні чеки American Express є платіжними документами, що надають власнику чека такі переваги, як безпека і збереження коштів, простота у використанні та необмежений термін дії. Обмін чеків на готівку здійснюється за більш вигідним курсом, ніж готівковий обмін. Основною перевагою чеків є можливість відшкодування їх номінальної вартості у разі втрати впродовж 24 годин. Чеки приймаються до оплати за товари і послуги в більшості країн світу і користуються популярністю у клієнтів банків під час зарубіжних поїздок.
Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи великих банків.
На 1 січня акціонерами банку були компанія «КФ «Укрфінком» (37,4427% акцій банку), Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (24,9397%), компанія «Маркет Інвест Груп» (21,0320%).