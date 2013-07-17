Ніжинські депутати: дехто заради піару хоче зіштовхнути громадян із міліцією

У Ніжині журналістка заявила про намір сьогодні ввечері під час акції протесту штурмувати міськвідділ міліції, правоохоронці ситуацію називають контрольованою.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в області, на даний час міліція Ніжина повністю контролює ситуацію та готова до несення служби з охорони громадського порядку.

Інформацію про наміри 17 липня о 18:00 провести штурм Ніжинського міського відділу міліції на своїй сторінці у мережі Facebook розмістила журналістка Ірма Крат. За її словами, "участь в акції протесту візьмуть рідні ув'язнених "ніжинських робінгудів", всі голови міських Ніжинських громадських організації та опозиційних політичних сил". У повідомленні також міститься заклик штурмувати міськвідділ.

У відповідь на оприлюднену заяву депутати міської ради провели засідання постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності і правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян міської ради міста Ніжина. Комісія висловила своє обурення та незгоду з позицією Крат. Депутати вважають, що "деякі політики з інших регіонів заради дешевого піару згодні зіштовхнути громадян з міліцією, аби розрекламувати свою політичну діяльність".

Учасники засідання також зазначили, що комісія постійно контролює дотримання законності в діяльності Ніжинського МВ УМВС і не має жодних претензій до працівників підрозділу. За словами депутатів, за час діяльності комісії (з жовтня 2010 року по теперішній час) скарг на дії або бездіяльність співробітників ніжинської міліції не надходило.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2013 року Вищий спеціалізований суд прийняв рішення направити справу "ніжинських робінгудів" на новий судовий розгляд у Чернігів.

Як повідомила адвокат одного із засуджених Катерина Нікітюк, Вищий спеціалізований суд 11 червня скасував рішення суду першої інстанції (Деснянського районного суду) та ухвалу обласного Апеляційного суду, якими шістьох жителів м. Ніжина було обвинувачено у скоєнні тяжких злочинів, у тому числі в бандитизмі, та засуджено до різних термінів ув'язнення – від 7 до майже 12 років з конфіскацією майна.

"Справу буде скеровано на новий судовий розгляд у Чернігові. Процес розпочнеться, я думаю, не раніше ніж за місяць, навіть ближче до вересня", - сказала захисник. Вона також додала, що "ніжинських робінгудів" залишено під вартою.

Нікітюк зазначила, що навіть представник Генеральної прокуратури визнав, що під час суду суттєво порушувалося право на захист обвинувачених.

Нагадаємо, кримінальну справу було порушено у квітні 2010 року, вона розслідувалася УМВС України у Чернігівській області. Представники правоохоронних органів доводять, що "ніжинські робінгуди" є членами організованої злочинної групи, до складу якої входили троє неодноразово судимі за тяжкі злочини громадян. Упродовж 2009-2010 років вони здійснювали озброєні напади на місцевих мешканців, завдавали їм тілесних ушкоджень, вимагаючи грошей.

Водночас, підсудні на чолі з Владиславом Поповичем наголошували, що вони боролися з розповсюдженням наркотиків у Ніжині. Колишні спортсмени затримували наркоділків, вивозили за місто, били їх, вимагаючи зізнань, які записували на відео. За повідомленнями ЗМІ, їхня діяльність на кілька місяців паралізувала у Ніжині функціонування мережі розповсюдження наркотиків. За такі дії журналісти і назвали учасників угруповання "ніжинськими робінгудами".

У травні 2012 року їх було засуджено рішенням Деснянського районного суду, а 8 січня 2013 року Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у цій кримінальній справі.

Захисник Поповича Катерина Нікітюк, подаючи апеляцію на рішення суду, пояснювала, що суддя відмовив у колегіальному розгляді справи, а також порушив право на захист.