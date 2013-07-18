Ромів у Голосієвому відвідала делегація чиновників

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про це вона заявила під час моніторингового візиту до тимчасового ромського поселення в Голосіївському районі Києва.

Під час візиту було вивчено умови проживання тимчасового поселення осіб ромської національності, які прибули з Закарпатської області. Особливу увагу було приділено умовам проживання дітей, йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, разом із Філіпішиною поселення також відвідали представники Міністерства культури, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, керівники служб у справах дітей Київської міської та Голосіївської районної у Києві адміністрацій.

Під час відвідування Філіпішина наголосила, що сьогодні, коли центральними та місцевими органами виконавчої влади розробляється урядовий план на виконання затвердженої Президентом України Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, існує необхідність ретельного вивчення системних і повсякденних проблем ромів. Це і проблеми відсутності документів, що посвідчують особу, і обмеженість доступу до освітніх, медичних і соціальних послуг, і відсутність житла, що відповідає базовим санітарним нормам, і проблема закритості для ромів ринку праці, підкреслила вона, додавши, що нерозв’язання цих питань закріплює фактичну виключеність із життя суспільства цілого народу.