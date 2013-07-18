Парламент Греції проголосував за жорстку економію

Нові заходи включають в себе звільнення більш як 4 тис. працівників бюджетної сфери та скорочення фінансування кількох бюджетних галузей. Голосування пройшло на тлі антиурядової демонстрації біля будівлі парламенту, в якій взяли близько 3 тис. осіб. Повідомляється, що демонстрація пройшла мирно, без сутичок з поліцією і затримань.

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Міжнародні кредитори з Євросоюзу (ЄС) і Міжнародного валютного фонду (МВФ) виділили Греції 6,8 млрд євро, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Умовою для отримання допомоги є продовженням структурних перетворень економіки й приватизації державних підприємств. Афіни повинні переконати кредиторів до 19 липня у здатності провести масштабні звільнення в державному секторі та реформи в податковій сфері. У зв'язку з цим уряд Греції пообіцяв звільнити 15 тис. працівників бюджетної сфери до кінця 2014 року.