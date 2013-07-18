Далекобійники погрожують перекрити дорогу на Київ або в'їзди у порти (відео)

Про це повідомляє ТСН.

При в'їзді до Миколаєва стоять майже дві сотні фур дрібних приватних перевізників. Вони запевняють - машини великих перевізників ніхто на трасі не зважує і не зупиняє, а роботі малих підприємців перешкоджають.

Сергій Погрібний, заступник керівника Укртрансінспекції, яка контролює допустиму вагу фур на дорогах, запевняє, що перевіряють усіх і на порушників складають акти.

Натомість учасники акції протесту вказали на вантажівку, що проїхала повз контрольний пункт. Під тиском активістів правоохоронці завернули машину на зважування.

Кіровоградські перевізники вже вдруге вийшли на протест, але кажуть, що за кілька тижнів нічого не змінилося. "Як було, так і залишилося. Як возили машини державних компаній багато, так і возять", - говорить Сергій Татаренко, один із перевізників.

Кіровоградські чиновники, які приїхали до протестувальників, запропонували водіям самостійно боротися із корупцією на дорогах. "Є контроль вагів. Беріть активіста свого, подивіться графік, ставайте поруч і спостерігайте, щоби машини не пропускали. Ось тоді скажете, що влада нічого не робить", - пропонує Олександр Чернявський, заступник голови облдержадміністрації.

Кіровоградські водії підписали звернення до Міністерства транспорту України, миколаївські – до обласного управління МВС. Якщо після акції ситуація на дорогах не зміниться, її учасники обіцяють перекрити дорогу на Київ, або заблокувати в'їзди у порти.