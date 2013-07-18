Міліція на позичених стільцях приймає громадян на Майдані (фото)
Працівники МВС України відкрили громадську приймальню на Майдані Незалежності в Києві, де проходить мітинг проти свавілля міліції.
Імпровізовану приймальню для громадян правоохоронці організували під парасолькою з рекламою соку, позичивши стільці в сусідній кав'ярні, пише Українська правда.
Як повідомляється, на Майдані знаходяться близько 200 осіб, які прийшли висловити своє незадоволення роботою правоохоронних органів. Люди у мікрофон розказують історії, зокрема, про катування їхніх родичів або знайомих міліцією.
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Охочих звернутися до міліційної приймальні, де "працює" наразі один працівник правоохороних органів, поки немає.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати та представники із Врадіївки були в Міністерстві внутрішніх справ на зустріч з міністром Віталієм Захарченком, який потім заявив, що врадіївські події використовують політики у своїх цілях.