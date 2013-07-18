ООН нагородила українських миротворців у Конго

Українським миротворцям в Демократичній Республіці Конго вручено медалі ООН "За службу миру".

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«18 липня в окремому вертолітному загоні Збройних сил України, які виконують завдання Місії ООН у Демократичній Республіці Конго відбувся «Парад медалей» для 157 миротворців на трьох точках базування військового контингенту», - зазначається в повідомленні.

У місті Гома, де знаходиться базовий табір українських миротворців, в урочистостях взяли участь глава адміністрації Місії ООН ДР Конго в провінції Північне Ківу Рей Торрес, командир бригади Північне Ківу бригадний генерал Поннаппа, командир бригади швидкого реагування бригадний генерал Мвакіболва. Привітати українських миротворців також прибули командири іноземних контингентів у ДР Конго та персонал Місії ООН.

Захід розпочався з шикування українського підрозділу, винесення прапору ООН та національного стягу та виконання гімну Організації Об’єднаних Націй й Державного гімну України.

Командир окремого вертолітного загону полковник Володимир Пастухов привітав підлеглих зі святом та подякував їм за сумлінне виконання обов’язків. А командир бригади Північне Ківу бригадний генерал Поннаппа подякував нашим співвітчизникам за вагомий внесок у справу підтримання миру цієї центральноафриканської країни.

Наприкінці заходу перед присутніми виступив національний колектив танцю і співу цієї африканської країни. До їхньої концертної програми увійшли пісні та танці більшості етнічних груп провінції Північне Ківу.

У свою чергу кухарі українського миротворчого контингенту пригостили учасників церемонії стравами національної української кухні, зазначається в повідомленні.