Немовля потонуло у бідоні з брагою

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МВС у Криму, "25-річна мати і 27-річний батько дівчинки залишили малечу та її 5-річного брата під опікою 44-річної бабусі. Діти гралися на подвір'ї. Бабуся, за її словами, вийшла з двору на кілька хвилин для того, щоб вигнати корову. Повернувшись, виявила внучку в ємності з брагою, яка стояла біля порогу будинку. Дівчинка не подавала ознак життя. Витягнувши дитину з діжки, жінка викликала "швидку" допомогу. Медики провели першочергові реанімаційні заходи, які виявилися безуспішними", - йдеться в прес-релізі.

Міліція проводить розслідування за статтею 166 Кримінального кодексу (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування), санкція якої передбачає покарання - від 2-х до 5-ти років обмеження свободи або такий самий тюремний строк.

"Сім'я загиблої дитини не належить до категорії неблагополучних", - повідомляють у ГУ МВС.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в другій половині дня в одному з приватних будинків у селі Ільїнка Сакського району загинула однорічна дівчинка, впавши в 40-літрову ємність з брагою. Медики констатували смерть з попереднім діагнозом: внаслідок механічної асфіксії.