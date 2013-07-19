16-річна дівчина померла після відвідання стоматолога

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, 17 липня ввечері після відвідання стоматологічного кабінету в одному із сіл Коломийського району в 16-річної дівчини раптово погіршився стан здоров’я. Бригада швидкої допомоги доставила її до Коломийської дитячої лікарні із діагнозом: анафілактичний шок, напад астми із важким шокуючим перебігом, в результаті чого дівчина померла.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків).

Наразі правоохоронці проводять перевірки.

Коломийська міжрайонна прокуратура взяла на особливий контроль розслідування кримінального провадження розпочатого за фактом неналежного виконання своїх обов’язків медичним працівником.