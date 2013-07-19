Янукович змінив посла України в Китаї

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом Янукович звільнив Дьоміна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан.

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Олег Олексійович Дьомін (1947 р.н., Тульська обл.) Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (1971) за фахом інженер-радіофізик та Вищу партійну школу при ЦК КПУ (1983).

Кандидат економічних наук (2004), дисертація «Методологічні основи регулювання потенціалу економічного розвитку регіону».

1965-1966 - токар Харківського заводу «Серп і молот».

12.1966-10.1969 - електрослюсар, 10.1969-11.1971 - секретар комітету комсомолу тролейбусного депо № 2 Харківського трамвайно-тролейбусного управління.

11.1971-05.1976 - другий секретар, перший секретар Комінтернівського райкому ЛКСМУ Харкова.

05.1976-12.1979 - другий секретар, перший секретар Харківського міськкому ЛКСМУ.

12.1979-02.1986 - другий секретар Комінтернівського райкому КПУ міста Харкова.

02.-07.1986 - заступник генерального директора Харківського ВО «Будгідравлика» Міністерства будівельного, дорожнього і комунального машинобудування СРСР.

07.1986-10.1988 - перший секретар Комінтернівського райкому КПУ міста Харкова.

10.1988-10.1991 - другий секретар Харківського міськкому КПУ; секретар Харківського обкому КПУ.

10.1991-05.1994 - заступник голови оргкомітету, віце-президент Українсько-Сибірської інвестиційної корпорації («Укрсибінкор») президент фонду «Перспектива ХХ», місто Харків.

05.1994-07.1996 - заступник Голови Верховної Ради України.

08.05.-08.1996 - в.о. голови, 08.08.1996-27.10.2000 - голова Харківської обласної державної адміністрації.

10.2000-01.2005 - перший заступник Глави Адміністрації Президента України.

21.03.2006-04.04.2008 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації.

з 02.08.2010 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан.