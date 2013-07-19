Fitch підтвердив рейтинг Києва зі стабільним прогнозом

"Підтвердження рейтингів Києва відображає його столичний статус, а також неявну підтримку з боку центрального уряду, задовільні показники виконання бюджету і борг, який стабілізувався", - йдеться в релізі. Рейтинги Києва враховують також ризики рефінансування, що виникають через погашення облігацій міста в 2014 році.

Вказується, що економіка міста добре диверсифікована, у ній переважає сфера послуг. За даними агентства, внесок Києва у ВВП України в 2012 році склав 18%. Соціально-економічний профіль міста дозволяє йому зберігати показники добробуту на більш високому рівні, ніж в середньому по країні.

Аналітики агентства зазначають, що політичне й економічне значення Києва грає на користь бюджету міста і обмежує ризики в незадовільній економічній обстановці. Fitch вважає, що рівень прямого ризику міста в 2013 році збільшиться до 60% від його поточних доходів, а в 2014-2015 році цей рівень стабілізується. Також очікується, що прийнятні бюджетні показники міста збережуться.

Стабільно високі показники виконання бюджету, а також зниження рівня ризику рефінансування позитивно вплинуть на рейтинг міста. Збільшення рівня боргу, ризиків рефінансування та рівня прямого ризику вище 70% від поточних доходів може призвести до зниження рейтингів.