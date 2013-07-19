23-26 липня виставка-ярмарок "Сезон лiто" у Київському Палаці Спорту
Літо в останні роки постійно підносить нам сюрпризи: погода мінлива, спека ізнуряюще. Тим не менш, виглядати завжди хочеться добре. Бажання одягнутися модно, яскраво, елегантно, мати речі з натуральних тканин неодмінно приведе Вас у Палац Спорту на виставку-продаж товарів легкої промисловості "Сезон лiто".
Виставка працює з вівторка по п'ятницю (включно). Ви зможете покрасуватися в стильних оновити, навіть якщо відпустка поки не планується. А вже перед відпусткою похід на виставку просто необхідний!
Асортимент представлених товарів порадує Вас своєю різноманітністю:
- Чоловіча, жіночий та дитячий одяг
- Сезонна взуття (сандалі, туфлі, тапочки)
- Недорогі вишукані чоловічі і жіночі класичні костюми
- Дитячий одяг та взуття
- Шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці ітд)
- Сезонні головні убори
- Трикотаж
- Купальники
- Постільна білизна, домашній текстиль
- Парфумерія
- Косметика
- Біжутерія
- Величезна кількість корисних дрібниць
- Футболки, шорти, купальники та інші товари для відпочинку
Жінки, які віддають перевагу влітку вироби з натуральних тканин, із задоволенням приміряють сукні, сарафани, блузи та блузочки з Індії, Туреччини і від українських
виробників.
Літні чоловічі костюми також будуть представлені на ярмарку, крім цього вас чекає великий вибір сорочок, краваток, трикотажу, спортивного одягу - до шкарпеток від українських, польських та турецьких виробників.
На виставці ярмарку також великий вибір сезонного взуття - новинок літніх колекцій.
Доповнити свій гардероб можна зручною модним взуттям, яскравим шарфом або сумкою, шкіряним ременем або поясом.
Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж.
Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
Інформація за телефонами: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 237-17-82
Щоб заздалегідь дізнатися про майбутні заходи - заходьте на офіційний сайт http://www.profexpo.kiev.ua