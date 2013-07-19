23-26 липня виставка-ярмарок "Сезон лiто" у Київському Палаці Спорту

Літо в останні роки постійно підносить нам сюрпризи: погода мінлива, спека ізнуряюще. Тим не менш, виглядати завжди хочеться добре. Бажання одягнутися модно, яскраво, елегантно, мати речі з натуральних тканин неодмінно приведе Вас у Палац Спорту на виставку-продаж товарів легкої промисловості "Сезон лiто".

Виставка працює з вівторка по п'ятницю (включно). Ви зможете покрасуватися в стильних оновити, навіть якщо відпустка поки не планується. А вже перед відпусткою похід на виставку просто необхідний!

Асортимент представлених товарів порадує Вас своєю різноманітністю:

- Чоловіча, жіночий та дитячий одяг

- Сезонна взуття (сандалі, туфлі, тапочки)

- Недорогі вишукані чоловічі і жіночі класичні костюми

- Дитячий одяг та взуття

- Шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці ітд)

- Сезонні головні убори

- Трикотаж

- Купальники

- Постільна білизна, домашній текстиль

- Парфумерія

- Косметика

- Біжутерія

- Величезна кількість корисних дрібниць

- Футболки, шорти, купальники та інші товари для відпочинку

Жінки, які віддають перевагу влітку вироби з натуральних тканин, із задоволенням приміряють сукні, сарафани, блузи та блузочки з Індії, Туреччини і від українських

виробників.

Літні чоловічі костюми також будуть представлені на ярмарку, крім цього вас чекає великий вибір сорочок, краваток, трикотажу, спортивного одягу - до шкарпеток від українських, польських та турецьких виробників.

На виставці ярмарку також великий вибір сезонного взуття - новинок літніх колекцій.

Доповнити свій гардероб можна зручною модним взуттям, яскравим шарфом або сумкою, шкіряним ременем або поясом.

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Інформація за телефонами: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 237-17-82

Щоб заздалегідь дізнатися про майбутні заходи - заходьте на офіційний сайт http://www.profexpo.kiev.ua