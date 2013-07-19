В Україні стало в 20 разів більше приватних детективів

Престиж вітчизняних приватних детективів, пише журнал, підвищився на тлі людей у міліційних погонах, чию профпридатність сьогодні ставить під сумнів переважна кількість українців. За даними Інституту соціології, правоохоронцям довіряють лише 0,8% населення країни.

На думку експертів, детективи ефективніше за міліцію справляються з пошуком людей, розслідуванням вбивств і виявленням фінансових шахраїв. Крім того, вони здатні вирішувати завдання, за які правоохоронні органи не беруться: пошук боржників, виявлення некредитоспроможних партнерів і збирання бізнес-інформації про конкурентів.

У результаті, попит на послуги приватних агентів, за оцінками учасників ринку, збільшився за останні роки втричі. Сьогодні в Україні діє близько 2 тисяч приватних детективів і агентств - у 20 разів більше, ніж п'ять років тому. Для порівняння: у Польщі налічується 300 ліцензованих детективів і агентств, а у Франції - 500, пише «Кореспондент».