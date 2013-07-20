Держстат поліпшив показник золотовалютних резервів НБУ

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, золотовалютні резерви НБУ в червні знизилися на 5,3%, або на 1,296 млрд дол., і на 1 липня становили 23,245 млрд дол. З початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 5,3%, або на 1,301 млрд дол.

За даними сайту Державної служби статистики, на 1 липня 2013 року резерви в іноземній валюті становили 21,698 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 14,32 млн дол., золото - 1,533 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми оцінками НБУ, золотовалютні резерви у червні знизилися на 5,7%, або на 1,397 млрд дол., і на 1 липня становили 23,144 млрд дол., з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 5,7%, або на 1,402 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ в травні 2013 року скоротилися на 2,8% - до 24,541 млрд дол., з початку року - на 0,02%, або на 5 млн дол.

У грудні 2012 року вони скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., в цілому за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.)