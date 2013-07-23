Патрульний автомобіль ДАІ потрапив у ДТП в Харкові (відео)

У Комінтернівському районі Харкова в дорожньо-транспортну пригоду потрапив патрульний автомобіль ДАІ.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 22 липня близько 00:15 на проспекті Героїв Сталінграда.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждалих осіб не має. Наразі з’ясовуються причини та обставини ДТП», - повідомили в ДАІ.

Водночас на сайті «Дорожній контроль. Харків» розміщено відео з місця аварії. Автор публікації також стверджує, що винуватцем ДТП був саме працівник ДАІ.

«Chevrolet Aleo рухався по вул. Героїв Сталінграда близько 105 будинку в бік проспекту 50 років СРСР. Його руху завадив патрульний автомобіль за кермом якого сидів прапорщик міліції, який грубо порушив ПДР - а саме пішов на розворот з правої смуги через дві суцільні, не подавши при цьому ні звукового, ні світлового сигналу», - йдеться в повідомленні «Дорожнього контролю».

За відомостями сайта, співробітники міліції після аварії зняли номерні знаки з автомобіля ДАІ, викликали евакуатори, щоб «прибрати автомобілі та приховати ДТП», але «через обурення очевидців співробітники державної інспекції були змушені складати схему ДТП».

«Дорожній контроль Харків» стверджує, що ДТП так і не була оформлена до кінця.