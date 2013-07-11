Податкові пільги для аграріїв можуть продовжити ще на 2 роки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Ми вважаємо, що є сенс продовжити – на 2 роки - ті умови, які є щодо зерна і металобрухту», - сказав Клименко.

При цьому він зазначив, що на сьогодні є чимало законопроектів щодо зміни пільг та їх структури, зокрема з агросектору. «Але у нас 16,5 тис. підприємств – сільгоспвиробників. Обсяг ПДВ, який вони використовують, залишаючи на свої потреби - 14 млрд грн, при цьому обсяг податків, сплачених до бюджету - 470 млн. грн. Ось цифри. Зрозуміло, що ми маємо домовитися з Мінагропродом, з виробниками. Час для діалогу настав», - сказав міністр.

При цьому він ще раз наголосив, що пролонгація пільг - це ініціатива міністерства «2 роки – за нульовою ставкою ПДВ. Ми виходитимемо з цією ініціативою», - сказав Клименко.

На тему: Міндоходів планує знизити податок на доходи фізосіб

Як повідомляв УНІАН, у березні Міністерство доходів і зборів України висловило стурбованість випадками зловживань, що почастішали, при використанні податкових пільг в аграрній сфері, та назвало введення диференційованого сільськогосподарського податку (залежно від виду діяльності) одним із основних способів досягнення фінансової стабільності в галузі.