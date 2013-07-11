Податкові пільги для аграріїв можуть продовжити ще на 2 роки

18:27, 11 липня 2013
Суспільство
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Міністерство доходів і зборів України готове пролонгувати дію пільг для аграрних підприємств, зокрема за нульовою ставкою податку на додану вартість, на найближчі два роки.

Клименко розповів про добрі наміри

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Ми вважаємо, що є сенс продовжити – на 2 роки - ті умови, які є щодо зерна і металобрухту», - сказав Клименко.

При цьому він зазначив, що на сьогодні є чимало законопроектів щодо зміни пільг та їх структури, зокрема з агросектору. «Але у нас 16,5 тис. підприємств – сільгоспвиробників. Обсяг ПДВ, який вони використовують, залишаючи на свої потреби - 14 млрд грн, при цьому обсяг податків, сплачених до бюджету - 470 млн. грн. Ось цифри. Зрозуміло, що ми маємо домовитися з Мінагропродом, з виробниками. Час для діалогу настав», - сказав міністр.

При цьому він ще раз наголосив, що пролонгація пільг - це ініціатива міністерства «2 роки – за нульовою ставкою ПДВ. Ми виходитимемо з цією ініціативою», - сказав Клименко.

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Як повідомляв УНІАН, у березні Міністерство доходів і зборів України висловило стурбованість випадками зловживань, що почастішали, при використанні податкових пільг в аграрній сфері, та назвало введення диференційованого сільськогосподарського податку (залежно від виду діяльності) одним із основних способів досягнення фінансової стабільності в галузі.

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