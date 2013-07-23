Україна пасе задніх в СНД за показниками росту ВВП і промвиробництва

Україна демонструє найгірші показники зростання ВВП і промислового виробництва за підсумками першого кварталу серед усіх країн СНД, залишаючись при цьому країною з найменшим показником інфляції. Такі порівняльні дані наводить Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням Держстату, середній показник зростання ВВП для країн СНД за підсумками першого кварталу становив 2%, тоді як в Україні показник ВВП впав до 98,9%. Найбільш успішними за показником зростання ВВП стали Туркменістан (9,2%), Вірменія (7,5%), Узбекистан (7,5%), Таджикистан (7,3%) і Казахстан (4,6%). Росія завершила перший квартал з показником зростання ВВП 1,6%, повідомили у Держстаті.

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Водночас середній показник промислового виробництва для країн СНД за підсумками січня-травня поточного року – 99,9% порівняно з аналогічним періодом. Падіння промвиробництва в Україні становило, за повідомленням Держстату, 5,2% за підсумками січня-травня.

Позитивну динаміку промвиробництва продемонстрували лише Вірменія (108%), Казахстан (101,8%), Киргизстан (121%), Таджикистан (8,2%) і Узбекистан (106%).

Середній показник інфляції для країн СНД становив 2,5%. Найбільший показник інфляції з країн СНД зафіксовано у Білорусі – 6,6%, найменший, не рахуючи України (0,2%), - у Киргизстані – 1,4%.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%.

Разом з тим, більшість експертів на чолі з аналітиками МВФ прогнозують нульове зростання ВВП України за підсумками 2013 року.