Засновника мережі меблевих салонів віддали під суд

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Деснянського району Києва, у ході слідства встановлено, що у меблевих салонах, що розташовані на ринку «Юність» та у торговельному комплексі «Аракс», з клієнтами підписувались договори купівлі-продажу меблів з майже 100% передоплатою. Кошти приймались касирами салонів та в подальшому передавались безпосередньо керівнику компанії. За умовами договору, підприємство зобов’язувалося виготовити та доставити покупцям замовлені меблі у строк до 65 календарних днів.

Однак 13 клієнтів, котрі ще три роки тому сплатили за нові меблі майже повну вартість, й до цього часу не отримали ані замовлення, ані грошового відшкодування. Загалом ошукані покупці втратили близько 500 тис. грн.

Після тривалих та безуспішних перемовин з працівниками меблевої фірми обурені люди звернулися по допомогу до правоохоронних органів, які кваліфікували дії підприємця як кримінальне правопорушення.

У подальшому засновнику меблевої фірми було оголошено про підозру у заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ч. 1, 2 ст. 192 Кримінального кодексу України).