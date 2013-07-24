Попов: проїзд у метро має коштувати 3,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на виїзній робочій нараді повідомив журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

"На сьогодні економічно обґрунтованим тарифом для проїзду в метро є 3,5 грн", - сказав Попов.

За його словами, такий тариф економічно обґрунтований вже більше року.

"Зростає зарплата, енергоносії ростуть у ціні, залізничний склад зношується. Проте, враховуючи непросту соціальну ситуацію, ми стримуємо зростання цін на всі види громадського транспорту усіма способами", - запевнив Попов, відзначивши, що різницю в тарифах прагнуть збалансувати іншими витратами на метрополітен.

Зокрема, Попов відзначив програму оновлення тягового складу, завдяки якій протягом року метро одержує 120-130 вагонів.

"Балансуємо на межі можливостей для забезпечення експлуатації", - сказав голова КМДА.

Разом з тим, за його словами, вартість проїзду в метро найближчим часом підвищуватися не буде.

"Колись це питання все ж потрібно буде вирішити, але зараз таке питання не стоїть", - сказав Попов.

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Як повідомляв УНІАН, за розрахунками КП “Київський метрополітен”, проїзд у "підземці" у 2013 році має коштувати 3,03 грн.

За словами Попова, чутки щодо підвищення тарифів ґрунтуються на тому, що чинні тарифи нижчі за економічно обґрунтований рівень.

У Києві планується запровадити електронну систему оплати проїзду в комунальному транспорті, коли жителі міста - власники електронного квитка платитимуть за проїзд значно менше, ніж пасажири, які користуватимуться разовим квитком.