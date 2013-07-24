Після подвійного вбивства почалися перевірки соціальних служб

Як повідомили УНІАН в прокуратурі області, перевірка проводиться в рамках розслідування кримінального провадження за фактом самогубства у селі Цибульківка глави дитячого будинку сімейного типу після того, як він убив 14-річну доньку та дружину.

«Розпочато перевірку законності органів влади та соціальних служб при створенні будинку сімейного типу на базі вказаної родини, повноти та ефективності його соціального супроводу», - наголошується у повідомленні прокуратури.

Факти, наведені мешканцями села Цибульківка щодо ймовірного насильства у родині, де сталася трагедія, будуть досліджені під час перевірки та досудового розслідування.

Розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вбивства чоловіком своєї дружини та її неповнолітньої доньки за ч.2 ст.115 КК України (навмисне вбивство при обтяжуючих обставинах) у с. Цибульківка Царичанського району контролюється прокуратурою Дніпропетровської області.

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Як повідомляв УНІАН, 20 липня, у селі Цибульківка Царичанського району Дніпропетровської області в будинку сімейного типу де виховується 7 прийомних дітей, глава сім’ї вбив ножем 14-річну дочку своєї дружини, потім зарізав саму дружину, після чого чоловік повісився у сараї. Трагедія відбулася на очах у деяких вихованців.

Мотиви убивства наразі слідству незрозумілі, оскільки сім’я характеризувалася позитивно, жодних інцидентів до цього в сім’ї не відбувалося.

За фактом загибелі членів сім’ї відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).