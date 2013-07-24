Бізнесмени перейшли з кіпрських офшорів на Сейшели і Беліз

Про це йдеться у квартальному економічному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast на III квартал 2013 року, підготовленому аналітичною групою Da Vinci AG.

«Українські компанії активно освоюють латиноамериканський і африканський напрямки. Зокрема, експорт до Панами зріс на 277,4%, на Сейшельські острови - на 1902%, на Маршаллові острови - на 3177,8%, на БВО - на 28,9% », - йдеться в документі. Аналітики також звертають увагу на зростання українського експорту в країни з більш лояльним фіскальним законодавством, які часто використовуються українським бізнесом для відповідних схем, а саме Нідерланди (+66,2%) і Швейцарія (+20,6%).

«Найбільшою популярністю серед подібних офшорів користується Беліз. Експорт товарів в цю країну зріс на 132377,9%. Його обсяг вже перевищив експорт України в такі європейські країни як Німеччина, Великобританія, Іспанія », - наголошується в документі. Аналітики вважають, що уряд поки не має суттєвої можливості вплинути на ситуацію. Незважаючи на домовленості про обмін інформацією з податкових питань і заплановане підписання аналогічних угод, експорт, який можна віднести до фіктивного продовжує зростати.

«Нова система контролю трансфертного ціноутворення зможе дати можливість контролювати найбільш одіозні угоди і таким чином збільшити надходження до бюджету. Але говорити про ефективність нової системи можна буде тільки після встановлення єдиних правил гри для всіх суб'єктів ЗЕД, а також від судової практики », - наголошується в прогнозі.