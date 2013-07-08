Данилишин: Нова угода з Кіпром не поверне в Україну втрачені кошти

Про це в коментарі УНІАН заявив екс-міністр економіки України Богдан Данилишин.

“Ратифікація угоди з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на дохід, підписаної 8 листопада 2012 року в Нікосії (Кіпр) і, як наслідок, - денонсація попередньої угоди – є правильним кроком, але це боротьба з наслідками, а не з таким явищем як відплив капіталу”, - заявив Данилишин.

“Хтось думає, це дасть змогу повернути в український бюджет гроші, які великий бізнес виводить з України. Нічого подібного. Від денонсації договору з Кіпром зміниться тільки назва країни, яка виступатиме головним інвестором України. Місце Кіпру можуть зайняти Британські Віргінські острови, Нідерланди або будь-яка інша держава, яка не входить в G20, яка не має дуже розвиненої торгівлі і промисловості, зате має лояльне до іноземного великого бізнесу податкове законодавство”, - вважає Данилишин.

Насамперед, на його думку, потрібно створити такі умови, щоб гроші було вигідно вкладати усередині України, а не виводити з неї, і потім знову повертати у вигляді інвестицій.

“Потрібно удосконалювати податкову політику, переходити до практичного впровадження механізмів контролю трансфертного ціноутворення, змусити олігархів платити всі податки в повному обсязі. Потрібна комплексна програма, а не окремі відволікаючі кавалерійські атаки. Якщо вже братися серйозно за проблему, потрібно вирішувати питання з усіма офшорами одночасно”, - зазначив експерт.

Данилишин вважає за необхідне відпрацювати на законодавчому рівні можливість створення ряду офшорних зон на території України, зокрема, в АР Крим і недалеко від Києва, наприклад в м. Славутич.

“Ці території можуть також функціонувати і як локальні центри грального бізнесу тощо. Це може підвищити інвестиційну привабливість, особливо залучити нових інвесторів до Криму. Більшість механізмів пільгового оподаткування почнуть діяти на регіональному рівні. Необхідно провести експеримент, наприклад, на 25 років створити необхідні податкові і майнові режими для відповідних територій. Думаю, з'являться шанси залучити додаткові кошти, особливо з країн СНД”, - зазначив Данилишин.

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Довідка УНІАН. Верховна Рада 5 липня ратифікувала Конвенцію між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи і Протоколу до неї. Конвенція була підписана 8 листопада 2012 року в Нікосії, набуде чинності 1 січня 2014 року. Україна тепер зможе стягувати податки з підприємств, зареєстрованих на Кіпрі, відповідно до свого законодавства. Передбачається, що податками на доходи вважаються всі податки, які стягуються із загальної суми доходу або з елементів доходу, зокрема податки на доходи від відчуження рухомого або нерухомого майна і податки на загальну суму зарплати або плати, сплаченої підприємствами.