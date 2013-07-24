У Кременчуці у 35 багатоповерхівках відключили газ через аварію на газопроводі

У Кременчуці Полтавської області через аварію на газопроводі 35 багатоповерхівок відключено від газопостачання.

Про це УНІАН повідомили в центрі пропаганди облуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За їхніми даними, в місті сталося аварійне відключення газопостачання (поломка підводного газопроводу ГРП) по вулицях: Кошового, Миру, Московська, Київська, глуха вулиця Піщана (всього 35 п'ятиповерхових будинків).

Об'єкти життєзабезпечення від газопостачання не відключено.

У ремонтних роботах задіяно дві бригади «Кременчукгазу».