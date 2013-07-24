У Кременчуці у 35 багатоповерхівках відключили газ через аварію на газопроводі
10:10, 24 липня 2013Суспільство
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У Кременчуці через аварію на газопроводі 35 багатоповерхівок відключено від газопостачання.
У Кременчуці Полтавської області через аварію на газопроводі 35 багатоповерхівок відключено від газопостачання.
Про це УНІАН повідомили в центрі пропаганди облуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За їхніми даними, в місті сталося аварійне відключення газопостачання (поломка підводного газопроводу ГРП) по вулицях: Кошового, Миру, Московська, Київська, глуха вулиця Піщана (всього 35 п'ятиповерхових будинків).
Об'єкти життєзабезпечення від газопостачання не відключено.
У ремонтних роботах задіяно дві бригади «Кременчукгазу».
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