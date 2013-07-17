Депутат Держдуми: американці заважають передачі української ГТС Газпрому

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав заступник голови комітету Державної Думи РФ з енергетики, президент Російського газового товариства Павло Завальний.

«Є вплив якоюсь мірою Євросоюзу і США. Усі родовища ймовірного сланцевого газу по схемі СРП розробляються американськими компаніями, і в перспективі їм буде потрібний доступ до труби, вони бояться обмежень доступу до труби, у разі значних об'ємів видобутку, що перевищують потреби України», - сказав Завальний.

На його думку, ці компанії лобіюють збереження труби у власності держави, і це накладає обмеження на ухвалення рішення урядом України про можливість модернізації і управління ГТС російським «Газпромом».

Окрім цього, Завальний вважає, що з політичних причин, не пов'язаних з економікою, Україна відмовляється від створення консорціуму з управління її ГТС.

«Позиція в Україні проста – сам не гам, то й іншому не дам». Самі не справляються і нам не дають можливість, тому Росія будуватиме «Південний потік». Причина цьому - чисто політична. Економіки тут немає», - сказав Завальний.

За його словами, якщо Україна дасть можливість Росії провести модернізацію ГТС, стати учасником в її в управлінні, то це буде гарантована надійність поставок, як для України, так і для Європи.

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Як повідомляв УНІАН, на початку липня голова російського Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин Симонов заявив, що Росія не піде на зниження ціни на газ для України без передачі під її контроль української газотранспортної системи (ГТС) і тому посилює тиск на українську сторону для вирішення цього питання.

Наприкінці червня Американська торгова палата в Україні (АТП) запропонувала уряду України провести глибоку реорганізацію газового ринку з подальшим розмежуванням функцій з видобутку газу і його транспортування з метою формування належної інфраструктури, що дозволяє повною мірою реалізувати реформу нафтогазового сектору і можливу приватизацію газотранспортної системи.

За словами Президента Віктора Януковича, Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.