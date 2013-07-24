Арбузов впевнений, що справи підуть краще, і пояснив чому

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов заявив на засіданні Кабінету міністрів.

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«Уряд очікує відновлення економічного зростання. Бюджет отримає адекватні додаткові надходження. Наша впевненість обгрунтована такими чинниками: по-перше, ми очікуємо певного покращення ситуації на зовнішніх ринках і це сприятиме розширенню експорту, й дасть позитивну динаміку для розвитку більшості видів економічної діяльності — промисловості, транспорту та торгівлі. По-друге, очікується, що Україна збере рекордний урожай», - сказав Арбузов.

При цьому він зазначив, що погодні умови цього року сприяли збільшенню врожаю майже на третину. А в перспективі Україна планує підвищити врожай до 60 млн тонн зернових, половина з яких йтиме на експорт.

Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні в червні 2013 року, порівняно з червнем 2012 року, скоротилося на 5,7%, по відношенню до травня 2013 року зафіксовано зростання промвиробництва на 1,6%, у першому півріччі 2013 року, порівняно з першим півріччям минулого року, падіння промвиробництва становило 5,3%.

На початку травня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) в огляді регіональних економічних перспектив спрогнозував незначне уповільнення (-0,5%) зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2013 році.

У квітні цього року Світовий банк (СБ) переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України цього року до 1% із 3,5% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн).

При цьому, згідно з прогнозом Світового банку, в 2014 році можливе покращення ситуації на зовнішніх ринках, внаслідок чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%. На 2015 рік експерти Світового банку прогнозують зростання ВВП країни на рівні 4%.