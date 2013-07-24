Завтра в Україні - від 5° до 30°

25 липня по Україні очікуються короткочасні дощі, температура вдень 21-26°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі у північних областях, вдень - в Україні - місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі - 11-16°, вдень - 21-26° (в Карпатах вночі - 5-10°, вдень - 12-17°); у південній частині та на Закарпатті вночі - 14-19°, на узбережжі Криму - до 22°, вдень - 25-30°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 21-26°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 13-15°, вдень - 23-25°.

24 липня температура води в Чорному та Азовському морі - 20-25° (в районі Одеси - 14°), в Дніпрі біля Києва - 20°.