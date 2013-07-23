Лівійці звинувачують власника захопленого судна у крадіжці авто на $ 9,5 мільйона (відео)

"Ті, хто захопили корабель, заявили, що вони захищають інтереси бізнесменів Бенгазі, яких обікрав власник судна", - заявляє головний редактор сайту Морський бюлетень Михайло Войтенко, якого цитує КоммерсантЪ-Украина.

"Судно такого ж типу перевозило кілька сотень легкових автомобілів з ​​Акаби в Бенгазі. У Йорданії підприємці закуповують їх у зоні duty-free, після чого привозять до Лівії і продають з націнкою. Зі слів незадоволених бізнесменів, судно не вивантажило машини в Лівії, а пішло в Україну, тобто автомобілі просто вкрали. Збиток вони оцінили в $9,5 мільйонів", - сказав Войтенко.

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За інформацією видання, лівійці готові відпустити моряків Etel у разі, якщо їм буде виплачена сума заподіяної раніше збитку - $ 9,5 мільйона.

Те, що корабель з вантажем автомобілів заходив в порт Одеси, підтвердили в українському МЗС, повідомляє ТСН.