Україна увійшла до трійки країн з найменш доступним бензином в Європі - рейтинг

Про це свідчать підрахунки агентства РІА Рейтинг, що склало рейтинг європейських країн за цінами на 95-ий бензин. Як виявилося, дешевше, ніж в Україні (10,86 грн), він продається тільки в країнах Митного союзу - Росії (7,67 грн), Казахстані (7,47 грн) та Білорусі (7,17 грн), зазначає LB.ua.

Однак при цьому на середню "чисту" (після вирахування податків та соціальних виплат) заробітну плату в Україні можна купити всього 230 літрів бензину, тоді як у Росії - 753 літра, в Казахстані - 650 літрів, у Білорусі - 422 літра. Гірше, ніж в Україні, ситуація з доступністю бензину тільки в Болгарії, де при ціні в 13,70 грн на середню зарплату можна купити всього 218 літрів. На третьому місці з кінця розмістилася Румунія. Там за середню зарплату можна купити 279 літрів палива при ціні в 13,36 грн.

Найдорожчий бензин у Європі продається у Норвегії - 19,42 грн за літр. Однак високі доходи населення дозволяють їм не сильно турбуватися про це. На середню зарплату в цій країні можна придбати майже 2,2 тис. літрів. Найбільше бензину можуть собі дозволити в Люксембурзі - 2344 літра при ціні в 13,90 грн. Рейтинг був складений на підставі даних статистики держав Європи станом на початок другого півріччя 2013 року по цінам на бензин з октановим числом 95 (в Росії з октановим числом 95 і вище).