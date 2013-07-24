Україна увійшла до трійки країн з найменш доступним бензином в Європі - рейтинг

14:55, 24 липня 2013
Суспільство
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Ціни на бензин в Україні одні з найнижчих в Європі, однак незважаючи на це паливо обходиться для жителів країни мало не дорожче всіх. 

Рейтинг був складений на підставі даних статистики держав Європи

Про це свідчать підрахунки агентства РІА Рейтинг, що склало рейтинг європейських країн за цінами на 95-ий бензин. Як виявилося, дешевше, ніж в Україні (10,86 грн), він продається тільки в країнах Митного союзу - Росії (7,67 грн), Казахстані (7,47 грн) та Білорусі (7,17 грн), зазначає LB.ua.

Однак при цьому на середню "чисту" (після вирахування податків та соціальних виплат) заробітну плату в Україні можна купити всього 230 літрів бензину, тоді як у Росії - 753 літра, в Казахстані - 650 літрів, у Білорусі - 422 літра. Гірше, ніж в Україні, ситуація з доступністю бензину тільки в Болгарії, де при ціні в 13,70 грн на середню зарплату можна купити всього 218 літрів. На третьому місці з кінця розмістилася Румунія. Там за середню зарплату можна купити 279 літрів палива при ціні в 13,36 грн.

Найдорожчий бензин у Європі продається у Норвегії - 19,42 грн за літр. Однак високі доходи населення дозволяють їм не сильно турбуватися про це. На середню зарплату в цій країні можна придбати майже 2,2 тис. літрів. Найбільше бензину можуть собі дозволити в Люксембурзі - 2344 літра при ціні в 13,90 грн. Рейтинг був складений на підставі даних статистики держав Європи станом на початок другого півріччя 2013 року по цінам на бензин з октановим числом 95 (в Росії з октановим числом 95 і вище).

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