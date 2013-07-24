Мін‘юст зареєстрував постанову Нацбанку про обмеження готівкових розрахунків

Міністерство юстиції зареєструвало постанову Національного банку України про обмеження готівкових розрахунків. Про це регулятор повідомив банкам у листі №11-113/2541 від 22 липня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У листі Нацбанк повідомляє про реєстрацію в Мін‘юсті постанови від 6 червня 2013 року №210 “Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою”, додає текст цієї постанови й нагадує, що вона набуває чинності з 1 вересня цього року.

Цією постановою Нацбанк, зокрема, обмежив розрахунки для підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, а також для фізичних осіб при розрахунках із підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню, до 150 тис. грн. Для проведення розрахунків фізичними особами понад встановлені обмеження постанова передбачає використання таких інструментів, як перерахування коштів між поточними рахунками, внесення і перерахування коштів на поточні рахунки, використання депозиту нотаріуса.

Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України затвердило постанову про обмеження готівкових розрахунків між фізичними особами до 150 тис. грн із 1 вересня 2013 року. Національний банк України оприлюднив проект постанови для громадського обговорення 4 березня. Верховна Рада прийняла закон, яким надала право НБУ вводити обмеження на розрахунки готівкою, восени 2012 року.