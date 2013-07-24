Гроші, призначені для ООН, віддадуть апаратові МЗС

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон передбачає, що кошти перерозподіляються у рамках вже виділених асигнувань на забезпечення поточної діяльності Міністерства закордонних справ України. Зокрема, закон передбачає збільшення фінансування роботи апарату міністерства у розмірі 6 млн грн, за рахунок зменшення фінансування внесків України до бюджетів ООН, міжнародних організацій і конвенційних органів (на 4 млн грн) і забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби (2 млн грн).

Ухвалення закону «дозволить вирішити існуючі проблемні питання, а саме – в частині забезпечення повноцінного функціонування поточних витрат з утримання апарату МЗС, послуг зв'язку, обслуговування відомчих будівель, супроводу програмного забезпечення, проведення поточного і капітального ремонту і реконструкції приміщень адмінбудівлі міністерства», - наголошується у пояснювальних документах до закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 4 липня.