Шахтарям віддали 10-мільйонний борг

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, за втручання прокуратури Будьонівського району м.Донецька наприкінці червня було відновлено право на своєчасне одержання заробітної плати 5 тисячам робітників шахтоуправління «Донбас».

У повідомленні наголошується, що прокуратурою Будьонівського району м.Донецька було організовано проведення перевірки на шахтоуправлінні «Донбас» і під час перевірки встановлено, що на шахтах «Щегловська-Глибока» і «Комунарська», які належать вказаному підприємству, протягом трьох місяців робітники не отримували заробітну плату. Загальна сума боргу склала понад 10 мільйонів гривень.

За результатами перевірки прокуратурою району заборгованість перед робітниками була відшкодована в повному обсязі, повідомив прокурор Будьонівського району.