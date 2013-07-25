Міндоходів пояснило, що робитимуть "податкові розвідники"

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міндоходів, коментуючи появу в ЗМІ інформації про створення при міністерстві інституту «податкової розвідки».

Згідно з повідомленням, митно-податкові аташе надаватимуть підтримку представникам українського бізнесу за кордоном і допомагатимуть потенційним інвесторам у роз'ясненні всіх аспектів українського податково-митного законодавства.

За даними прес-служби, посади планується ввести до складу зарубіжних дипломатичних установ України в країнах, з якими налагоджені розвинені торговельно-економічні відносини. У їх числі Росія, США, Велика Британія, Польща, Бельгія та інші.

Претендентами на посаду митно-податкових аташе будуть працівники Міндоходів. Для налагодження зв'язку з іноземними партнерами чиновники, що обіймають цю посаду, повинні будуть підтримувати контакти з представниками податкових і митних служб країни, в якій вони перебувають, зазначається у повідомленні.