У Чернігові горіла електропідстанція (додані фото)

10:03, 25 липня 2013
Суспільство
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Вогонь пошкодив обладнання трансформаторної підстанції.

У Чернігіві зайнялась тягова електропідстанція / Фото: newvv.нет

У Чернігові горіла тягова елетропідстанція.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДСНС в області.

Згідно з повідомленням, 24 липня до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС надійшло повідомлення про те, що по вул. Глібова, 2-а сталося загоряння тягової електропідстанції, що належить Дарницькій дистанції електропостачань Південно-Західної залізниці.

Працівникам вдалось самостійно загатиси загорання / Фото: newvv.net

На місце пригоди оперативно прибув пожежно-рятувальний підрозділ №2. Тим часом співробітники підстанції за допомогою вогнегасників самостійно загасили загоряння. Вогонь пошкодив обладнання трансформаторної підстанції.

Причина пожежі встановлюється, ймовірною її причиною називають коротке замикання електромережі. За фактом виникнення пожежі проводиться розслідування.

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