Помер засновник компанії Яндекс

"Ми дружили з Іллюшею зі школи, чотири роки сиділи за однією партою. А потім разом робили Яндекс. Сьогодні вночі його не стало. Все трапилося дуже швидко і несподівано", - йдеться в повідомленні за підписом гендиректора компанії Аркадія Воложа, передає РІА Новости.

Російський підприємець, програміст і громадський діяч, один із засновників компанії Ілля Сегалович народився 1964 року.

"Не знаю, чим можна замінити його енциклопедичність в технологіях і чисте бачення продукту. Але він залишив за собою ціле нове покоління програмістів, цілу школу. А його етичні стандарти задали рівень всім нам", - додав Волож.