Тюремники кажуть, що в'язні будували дім не начальнику колонії

Про це на прес-конференції 24 липня сказав заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській області Олег Райченко, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«На даний час нами ведеться службова перевірка інформації, яка з'явилася в ЗМІ, про те, що начальник однієї з наших установ займався будівництвом власного будинку з використанням праці засуджених. Під час цієї перевірки можу сказати однозначно, що даний будинок не належить ні начальнику колонії, ні комусь з його ближніх або далеких родичів», - відзначив Райченко.

За його словами, на даному об'єкті працювали засуджені за договором, який було укладено на початку року, є акти усіх виконаних робіт, всі оплати проводилися через банк. На об'єкті в селищі Видне Луганська працювали за договором 5-6 осіб, яким щомісяця виплачували заробітну плату. Вони виконували вантаження-розвантаження, прибирання будівельного сміття, а не будівельні роботи.

«При установі є дільниця соціальної реабілітації, там перебувають ті засуджені, до яких застосовуються пільги згідно із законодавством. Ми підбираємо їх за критеріями, визначеними законодавством, такими, як спеціальність, соціальні зв'язки (щоб у засудженого була сім'я, родичі і зв'язки з ними не розривалися) і таке інше. Сьогодні в установі на дільниці соціальної реабілітації є близько 60 чоловік. Ці засуджені працевлаштовані на різних об'єктах: металомайданчиках, у фермерських господарствах», - відзначив начальник Суходільської виправній колонії №36 Володимир Рудяк.

У прес-службі також повідомили, що для перевірки факту використання ув’язнених на будівництві будинку, вчора з Києва приїхала комісія у складі трьох осіб. Під час службової перевірки вже встановлено факт, який, імовірно, і є причиною скандалу, що розгорівся. Колишній засуджений, який раніше відбував покарання у колонії №36, приїжджав до засуджених і звернувся до них із пропозицією виступити проти начальника колонії. «Ми вважаємо, що все пішло саме звідти. Але цей факт ще перевіряється», - сказав Райченко.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня Державна пенітенціарна служба України повідомила, що відправила до Луганської області групу працівників апарату служби для перевірки інформації про зловживання службовим становищем начальником Суходільської виправної колонії Управління ДПтС України в Луганській області (№ 36).

Раніше відділ зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області розповсюдив повідомлення, що працівники міліції і прокуратури у процесі здійснення негласних слідчих дій 22 липня задокументували факт зловживання службовим становищем начальником однієї з виправних колоній. Виявлено, що начальник виправної колонії залучав засуджених до будівництва власного будинку.

За даними міліції, даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.